"ЕЭС-Гарант" помог сэкономить 14 млн руб. селам Богатое и Екатериновка

Специалисты Самарского филиала ООО "ЕЭС-Гарант" оценили эффективность реализации энергосервисных договоров на модернизацию систем освещения в селах Богатое и Екатериновка. За 3,5 года экономия бюджетных средств на оплату электроэнергии в двух населенных пунктах составила порядка 14 млн рублей.

Напомним, что в конце 2018 года "ЕЭС-Гарант" установил 800 новых светодиодных светильников в селе Богатое и 600 — в селе Екатериновка. Все работы выполнены в срок, без замечаний.

"Установка новых светодиодных энергосберегающих светильников не только улучшила комфорт и безопасность для жителей города, но и сократила расходы на оплату электроэнергии до 70%", — отметил директор филиала МЦП "Волга" ООО "ЕЭС-Гарант" Сергей Орлов.

На сегодняшний день общий экономический эффект по заключенным контрактам с "ЕЭС Гарант" в Самарской области оценивается в 200 млн рублей.