В Тольятти разыскивают любителя пользоваться чужой банковской картой

В Тольятти полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

20 февраля местная жительница сообщила полиции, что потеряла банковскую карту, и после этого с ее счета пропало более 3 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража".

Правоохранители выяснили, что деньги списали вечером того же дня через терминал в продовольственном магазине. Подозреваемый попал на записи камер видеонаблюдения.

Приметы злоумышленника: мужчина, на вид 50 — 60 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, был одет в темную куртку, серые шапку и джинсы, черную обувь.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 93-63-12, 93-48-52, 8(920)1114053 или 112.