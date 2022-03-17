В Тольятти разыскивают любителя пользоваться чужой банковской картой

В Тольятти полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
20 февраля местная жительница сообщила полиции, что потеряла банковскую карту, и после этого с ее счета пропало более 3 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража".
Правоохранители выяснили, что деньги списали вечером того же дня через терминал в продовольственном магазине. Подозреваемый попал на записи камер видеонаблюдения.
Приметы злоумышленника: мужчина, на вид 50 — 60 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, был одет в темную куртку, серые шапку и джинсы, черную обувь.
Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 93-63-12, 93-48-52, 8(920)1114053 или 112.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение