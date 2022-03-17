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Общество

Самарский историк о присоединении Крыма: "Когда мы говорим об истории, никого не удивляет проявление прямой демократии"

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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17 марта 2014 года президент России подписал указ о признании Республики Крым суверенным и независимым государством, а 18 марта он стал частью России и ежегодно в этот день на полуострове отмечается День воссоединения Крыма с Россией.

Со стороны Запада по-прежнему не утихают нападки на Россию из-за возврата Крыма. Было ли это решение оправданным, соответствовали ли оно законам демократии, и какие изменения пришли в жизнь крымчан после 2014 года, — комментирует самарский историк, специалист по военной истории Глеб Алексушин.

Историк отметил, что в мировом сообществе очень любят понятие "демократия", но оно неоднозначное. Существует две разновидности: прямая демократия и представительская.

Рассказывая о принципах прямой демократии, он пояснил, что в этом случае народ принимает непосредственное решение о своей судьбе. Если вспомнить историю древнего мира, у греков решение принималось коллективно на рыночной на рыночной площади Агора, в Риме для этих целей использовали Форум в центре города, а в России — вече. Когда мы говорим об истории, никого не удивляет тот факт, что на подобных собраниях принимались решения о присоединении к какому-то княжеству.

"Однако у иной части мира сложилось ощущение, что прямой демократии пришел конец. В частности, у США очень своеобразное представление о демократии. Чтобы проиллюстрировать его приведу один пример: американцы не могут даже проголосовать за своего президента напрямую. Люди голосуют за выборщиков от определенных партий, а уже эти люди отдают свои голоса. И люди, которые так видят демократию, возмущены тем, что в Крыму был проведен референдум в соответствии со всеми правовыми нормами", — отметил Глеб Алексушин.

Он рассказал и о собственном опросе жителей Крыма о проведенном референдуме.

"Хочу отметить, что все жители Крыма, с кем я лично общался вскоре после референдума, говорили, что они голосовали за присоединение к России и другие варианты даже не рассматривали.  И спустя несколько лет я также задавал вопрос: если бы они голосовали теперь, изменили бы они свое решение? Все ответили, что проголосовали бы точно также", — поделился результатами опроса самарский историк.
Если проанализировать как изменилась жизнь крымчан, то их позиция вполне понятна, — уверен Алексушин.

"Могу привести три наиболее ярких примера. Первый — строительство моста через Керченскй пролив. О нем много лет говорили, но Украина саботировала этот проект. Теперь сразу 2 моста введено в эксплуатацию: железнодорожный и автомобильный. Что полностью изменило логистику как в Крыму, так и в соседнем Краснодарском крае, жители которого могут теперь попасть на полуостров за полчаса. Это в значительной степени усилило и туристское направление Крыма, а оно для региона — один из основных источников дохода", — подчеркнул историк.

Продолжая тему туризма, Глеб Алексушин привел пример еще одного глобального строительства, которое помогает развивать туристическую сферу в Крыму — строительство и открытие новой, современной, комфортной трассы "Таврида".

"Для популярной здравницы хорошие дороги с низким трафиком — огромный плюс. И третий момент — вложения в энергетику региона. Для бесперебойного энергоснабжения на территории Крыма были построены ТЭЦ. Это огромные капиталовложения, которые российское государство сделало для обеспечения комфортной жизни своих граждан", — рассказал Глеб Алексушин.

Комментируя недавние события — февраля 2022 года, он отметил, что это позволило вернуть  региону Северо-крымский канал, чтобы привести его в порядок и снабжать водой сельское хозяйство, поддержать обычных тружеников. Кроме того, значительные позитивные изменения коснулись и Черноморского флота, в разы улучшилось его оснащение.

Завершая разговор о Крыме, историк подчеркнул, что можно продолжать приводить и другие примеры, но, если подвести итог: вопрос с Крымом был решен исторически правильно и грамотно, и крымчане от этого решения только выиграли.

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