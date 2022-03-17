Игорь Комаров высоко оценил работу региона по оказанию помощи беженцам ДНР и ЛНР

В четверг, 17 марта, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова провели совещание с главами регионов округа по вопросам размещения беженцев Донецкой и Луганской народных Республик. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вместе с вынужденными переселенцами из пункта временного размещения в "Дубках".

На сегодняшний день во всех регионах ПФО развернуты 136 пунктов временного размещения в пансионатах, базах отдыха, оздоровительных лагерях, в которых размещаются свыше 3800 граждан ДНР и ЛНР — в основном это женщины и дети.

"В пунктах временного размещения для вынужденных переселенцев предусматривается оказание гуманитарной, финансовой, юридической помощи, организовано медицинское обеспечение и помощь психологов, — отметил Игорь Комаров. — Для детей решаются вопросы обучения, их распределения в дошкольные учреждения Кроме того, поручена организация культурно-досуговых мероприятий. Большое внимание уделяется работе с детьми, молодежью. Задача состоит в том, чтобы вынужденных переселенцев максимально привлечь к реализации региональных программ, обеспечить социальную занятость. Особое внимание необходимо уделить вопросам предоставления услуг и реабилитации для тех, кто нуждается в медпомощи".

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова обратила внимание на необходимость организации индивидуального подхода к каждому ребенку, чтобы все дети получали образование на момент, пока они не вернулись на родину.

Напомним, организованной группой поездом в ночь с 24 на 25 февраля в регион прибыли 266 вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. А всего к нам приехали 335 человек. Сейчас в двух специально организованных пунктах временного размещения находится 243 человека, в числе которых — 121 ребенок.

"Когда слышишь рассказы людей, что им пришлось вынести, на более глубоком уровне понимаешь важность той операции, которую сегодня проводит Россия по принуждению к миру на территории Донбасса", — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что всем вынужденным переселенцам оказывается вся необходимая помощь. "За это время на Самарской земле произошло радостное событие: 8 марта из перинатального центра была выписана мама со своим восьмым ребенком, девочкой. Мы сделали все, чтобы дочка появилась на свет. Ее назвали Анастасией, — поделился Дмитрий Азаров. — Одна пенсионерка обратилась ко мне, с просьбой воссоединиться с сыном и переехать в Чебоксары. Мы помогли".

На сегодняшний день девять граждан трудоустроены. В регионе сформирован перечень работодателей, готовых принять на работу граждан, эвакуированных из Донецка и Луганска. "Мы готовы предоставить работу всем", — отметил руководитель области.

Говоря о детях, губернатор подчеркнул, что все они были осмотрены врачами, что позволило выявить хронические заболевания. "Они обеспечены лечением, лекарственными препаратами, одного ребенка с ДЦП хотим направить в федеральный центр "Детство" на реабилитацию, если такое решение будет родственниками принято, мы это готовы сделать", — обратил внимание Дмитрий Азаров.

Мария Львова-Белова выразила готовность оказать необходимое содействие в решении этого вопроса. Дмитрий Азаров поблагодарил уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка за внимание и помощь детям Донбасса.

Он добавил, что 46 малышей определены в детские сады, 72 ребенка ходят в школы, 3 студента начали получать среднее профессиональное образование и 3 — высшее. "В пунктах временного размещения с 9 до 18.00 работают детские игровые комнаты. Для этого оборудованы специальные помещения. Там очень весело: бывал, смотрел. Хорошее у детей настроение, с ними работают волонтеры, педагоги проводят творческие занятия. Для школьников организован подвоз. Студенты проходят обучение по индивидуальному графику", — добавил губернатор.

"Я рад, что все вопросы размещения, оказания помощи, поддержки, все бытовые вопросы решены и вы чувствуете себя нормально", — отметил Игорь Комаров.

К словам благодарности присоединилась и Наталья Савченко, которая приехала в Самару с тремя детьми. "Мы очень переживали, как только сюда приехали, — поделилась она. — Но первое впечатление было "вау". Все детки, увидев комнаты, радовались и прыгали. Я благодарна за то, что нам помогают с младшими детками. Они здесь играют, рисуют, поют, танцуют, им здесь весело, есть чем заняться. Мы очень благодарны всем, кто нам помогает — не только морально, но и материально. Мы полностью всем обеспечены".

"Жители Самарской области откликнулись на чужую беду. Люди оказывают помощь от души", — добавил Дмитрий Азаров.

Игорь Комаров отметил, что в нашем регионе очень хорошо развито волонтерское движение. "Я знаю, что вы в Луганске были руководителем волонтерского отряда "Добрыня". Уверен, что в Самарской области с учетом большого количества молодежных проектов вы сможете себя реализовать", — сказал полпред.

"Мы обязательно дадим такую возможность", — отреагировал губернатор и пригласил Наталию присоединиться к добровольческому движению региона.

"Я не сомневался, что Самарская область особое внимание уделяет вопросам работы с молодежью. Уверен, что все социальные вопросы, которые будут возникать, решатся оперативно и эффективно. Мне приятно слышать о хороших впечатлениях, которые у вас сложились. Главное, чтобы они сохранились надолго, и вы всегда были окружены заботой", — обратился полпред к студентке СГСПУ.

В завершении совещания Игорь Комаров поблагодарил за помощь, которая была оказана вынужденным переселенцам. "Президент России дал всем нам поручение, чтобы обеспечить вас всем необходимым, чтобы вы могли чувствовать себя как дома и имели возможность себя реализовать. Мы постараемся это сделать", — подчеркнул полпред, обращаясь к вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР.