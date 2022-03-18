Самарчанка перечислила мошеннику более 2 млн руб., желая получить прибыль от инвестиций

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 52-летней жительнице несколько дней звонил мужчина и убеждал, что после перечисления денег на указанный им расчетный счет, она получит финансовую прибыль от инвестиций в акции крупных иностранных компаний.