Philip Morris работает над обеспечением беспрерывности производства в РФ

Вице-президент компании сообщил, что уровень качества табачной продукции не будет снижаться.

Табачная компания Philip Morris International (PMI) в настоящее время делает все возможное для обеспечения беспрерывности производства, запасов готовой продукции достаточно. Об этом журналистам сообщил вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний Philip Morris International (PMI) в России Сергей Слипченко.

"Сейчас у нас достаточно запасов готовой продукции по всей цепочке: как на нашем производстве, так и у наших основных партнеров, и в розничных сетях", — сказал он. Основные сложности в работе компании, по его словам, связаны с нарушением логистических поставок сырья и комплектующих для производства в связи с закрытием морских и авиационных границ. "Нашим приоритетом является стабильное производство и поставки продукции на рынок для наших потребителей в России. Все внутренние ресурсы брошены на то, чтобы стабилизировать организацию, все обязательства выполняются", — отметил он.

Слипченко подчеркнул, что ключевой задачей компании является фокус на текущем ассортименте, включающем как традиционные сигареты, так и альтернативные никотинсодержащие продукты. В то же время PMI приостанавливает инвестиции в коммерциализацию новой продукции в связи со сложной экономической ситуацией. "Часть инвестиций, которая планировалась в том числе в связи с новыми запусками, будет приостановлена. Это напрямую связано с тем, что меняются планы по расширению ассортимента", — пояснил он.

Слипченко отметил, что уровень качества табачной продукции не будет снижаться. "Мы считаем обязанностью поставлять во все страны присутствия продукцию одинакового качества", — уверен Слипченко. Говоря о себестоимости табачной продукции, он отметил, что более 50% в ней занимает акциз и НДС. Кроме того, на нее влияют расходы, связанные с операционной деятельностью, а также курсовые колебания. Согласно его данным, логистические расходы укладываются в 10% в структуре себестоимости, поэтому нет предпосылок к тому, что переориентация транспортных цепочек приведет к значительному росту цены для потребителя.

Что касается курсовых колебаний, то, по словам Слипченко, они могут повлиять на цену продукции, но позже. "Сейчас пока таких планов нет, потому что нужна стабилизация валютного рынка и понимание сложившейся ситуации", — заключил он.