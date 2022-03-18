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Страхование Финансы

ВСК выплатила около 60 млн рублей пострадавшим от укусов иксодовых клещей в 2021 году

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Средняя выплата на обратившегося пострадавшего составила 6 тысяч рублей, максимальная — 62 тысячи на страховой случай. Самыми "опасными" регионами в России стали Республика Алтай, Красноярский и Алтайский края, а также Новосибирская, Челябинская, Кировская, Ярославская, Томская, Иркутская, Костромская и Кемеровская области. На эти субъекты пришлось более 80% всех выплат.

В этом году сезон может стартовать примерно в начале апреля, когда среднесуточная температура воздуха поднимется до 5-6 градусов тепла. Защититься от неприятностей можно при помощи страховой программы "Антиклещ", в которую входят осмотр и удаление клеща, исследование клеща и крови пострадавшего, введение иммуноглобулина, амбулаторное, стационарное и реабилитационное лечение от вирусного клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма), эрлихиоза, анаплазмоза.

Общая страховая сумма по программе более 1 млн рублей без лимитов по стоимости иммуноглобулина.

"Защита от возможных последствий укуса клеща перед началом сезона важна. Это поможет не только сберечь здоровье, но и сэкономить деньги. В ВСК оформление программы "Антиклещ" стоит всего 390 рублей, а поход к врачам может обойтись в разы дороже. Например, только исследование клеща на наличие вируса клещевого энцефалита стоит от 1500 до 5500 рублей, а лечение энцефалита на ранних стадиях достигает суммы в 30 тысяч и более", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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