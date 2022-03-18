ВСК выплатила около 60 млн рублей пострадавшим от укусов иксодовых клещей в 2021 году

Средняя выплата на обратившегося пострадавшего составила 6 тысяч рублей, максимальная — 62 тысячи на страховой случай. Самыми "опасными" регионами в России стали Республика Алтай, Красноярский и Алтайский края, а также Новосибирская, Челябинская, Кировская, Ярославская, Томская, Иркутская, Костромская и Кемеровская области. На эти субъекты пришлось более 80% всех выплат.
В этом году сезон может стартовать примерно в начале апреля, когда среднесуточная температура воздуха поднимется до 5-6 градусов тепла. Защититься от неприятностей можно при помощи страховой программы "Антиклещ", в которую входят осмотр и удаление клеща, исследование клеща и крови пострадавшего, введение иммуноглобулина, амбулаторное, стационарное и реабилитационное лечение от вирусного клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма), эрлихиоза, анаплазмоза.
Общая страховая сумма по программе более 1 млн рублей без лимитов по стоимости иммуноглобулина.
"Защита от возможных последствий укуса клеща перед началом сезона важна. Это поможет не только сберечь здоровье, но и сэкономить деньги. В ВСК оформление программы "Антиклещ" стоит всего 390 рублей, а поход к врачам может обойтись в разы дороже. Например, только исследование клеща на наличие вируса клещевого энцефалита стоит от 1500 до 5500 рублей, а лечение энцефалита на ранних стадиях достигает суммы в 30 тысяч и более", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.