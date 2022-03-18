Тольяттинка "отмывала" наркоденьги, отдавая их матери на продукты

В Самаре отправили в суд уголовное дело 29-летней тольяттинки, которую обвиняют в сбыте наркотиков и отмывании денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Женщину задержали в октябре 2021 г. во дворе дома на ул. Степана Халтурина. У нее изъяли 95 свертков с 90,74 г MDMA. Позже дома у подозреваемой нашли еще 124 свертка с 114 г наркотика.
Задержанная рассказала, что через интернет получила информацию о местонахождении крупного тайника. Через несколько дней с расфасованной партией она приехала в Самару, чтобы сделать "закладки".
Также следователи выяснили, что полученную от преступной деятельности прибыль обвиняемая отдала матери для покупки продуктов питания.
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение