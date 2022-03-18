Тольяттинка "отмывала" наркоденьги, отдавая их матери на продукты

В Самаре отправили в суд уголовное дело 29-летней тольяттинки, которую обвиняют в сбыте наркотиков и отмывании денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщину задержали в октябре 2021 г. во дворе дома на ул. Степана Халтурина. У нее изъяли 95 свертков с 90,74 г MDMA. Позже дома у подозреваемой нашли еще 124 свертка с 114 г наркотика.

Задержанная рассказала, что через интернет получила информацию о местонахождении крупного тайника. Через несколько дней с расфасованной партией она приехала в Самару, чтобы сделать "закладки".

Также следователи выяснили, что полученную от преступной деятельности прибыль обвиняемая отдала матери для покупки продуктов питания.