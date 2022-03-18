В Самаре пройдет концерт-митинг ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

18 марта в России отмечают 8-летие важнейшего исторического события — воссоединения Крыма с Россией. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказалось за вхождение в состав Российской Федерации. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. В Самарской области, как и во всех городах России, 18 марта пройдет немало мероприятий, посвящённых этому значимому дню.

Старт тематическим мероприятиям даст фотовыставка "Крым и Россия: 8 лет вместе". С 17 по 30 марта на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы и на экране около СКК "Дворец спорта" на Молодогвардейской будет экспонироваться выставка, в основе которой фотографии, рассказывающие о впечатляющих результатах, достигнутых после возвращения Крымского полуострова в состав России. В их числе — масштабные инфраструктурные проекты, благодаря которым было налажено стабильное транспортное сообщение на полуострове, новые электростанции, природные заповедники, восстановленные исторические и культурные памятники архитектуры.

На центральной транспортной артерии Самары — на Московском шоссе — на стене около территории бывшего подшипникового завода № 4 появится тематический мурал "#СвоихнеБросаем". Телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" в вечернее время будет подсвечена цветами георгиевской ленты. С 20:00 до 22:00 вечера на фасаде здания правительства Самарской области, а также на фасадах зданий в других городских округах и муниципальных районах региона, за счет комбинирования освещения окон будет скомпонована буква Z — визуальный символ миротворческой спецоперации на Донбассе.

В сети интернет каждый неравнодушный житель Самарской области может присоединиться к челенджу "#силаVправде", разместив видеоролик или фото в своих социальных сетях, на которых, взявшаяся за руки пара визуально образует букву V. Школьники региона могут присоединиться к онлайн-мероприятию "Непобедима! Широка! Горда!" и прочитать стихи о Родине и её защитниках.

С площади Куйбышева 18 марта отправится пять 20-тонных грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, в том числе с продуктами от сельхозпроизводителей Самарской области, стройматериалами, предметами первой необходимости.

Кульминацией всех мероприятий станет митинг-концерт "Русская весна", в котором примут участие самарские коллективы и приглашённые эстрадные артисты России.

Онлайн-трансляцию митинг-концерта можно будет посмотреть на площадках в социальной сети "ВКонтакте" в группах: "Самарская область" и "Самарское областное вещательное агентство", а также на сайте https://sova.info.