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Общество

В Самаре пройдет концерт-митинг ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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18 марта в России отмечают 8-летие важнейшего исторического события — воссоединения Крыма с Россией. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказалось за вхождение в состав Российской Федерации. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. В Самарской области, как и во всех городах России, 18 марта пройдет немало мероприятий, посвящённых этому значимому дню.

Старт тематическим мероприятиям даст фотовыставка "Крым и Россия: 8 лет вместе". С 17 по 30 марта на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы и на экране около СКК "Дворец спорта" на Молодогвардейской будет экспонироваться выставка, в основе которой фотографии, рассказывающие о впечатляющих результатах, достигнутых после возвращения Крымского полуострова в состав России. В их числе — масштабные инфраструктурные проекты, благодаря которым было налажено стабильное транспортное сообщение на полуострове, новые электростанции, природные заповедники, восстановленные исторические и культурные памятники архитектуры.

На центральной транспортной артерии Самары — на Московском шоссе — на стене около территории бывшего подшипникового завода № 4 появится тематический мурал "#СвоихнеБросаем". Телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" в вечернее время будет подсвечена цветами георгиевской ленты. С 20:00 до 22:00 вечера на фасаде здания правительства Самарской области, а также на фасадах зданий в других городских округах и муниципальных районах региона, за счет комбинирования освещения окон будет скомпонована буква Z — визуальный символ миротворческой спецоперации на Донбассе.

В сети интернет каждый неравнодушный житель Самарской области может присоединиться к челенджу "#силаVправде", разместив видеоролик или фото в своих социальных сетях, на которых, взявшаяся за руки пара визуально образует букву V. Школьники региона могут присоединиться к онлайн-мероприятию "Непобедима! Широка! Горда!" и прочитать стихи о Родине и её защитниках.

С площади Куйбышева 18 марта отправится пять 20-тонных грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, в том числе с продуктами от сельхозпроизводителей Самарской области, стройматериалами, предметами первой необходимости.

Кульминацией всех мероприятий станет митинг-концерт "Русская весна", в котором примут участие самарские коллективы и приглашённые эстрадные артисты России.

Онлайн-трансляцию митинг-концерта можно будет посмотреть на площадках в социальной сети "ВКонтакте" в группах: "Самарская область" и "Самарское областное вещательное агентство", а также на сайте https://sova.info.

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Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

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