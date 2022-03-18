В Самаре в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией провели акцию на мосту через Сок

Сегодня вся страна отмечает годовщину Русской весны. 18 марта 2014 года — эта дата стала днем восстановления исторической справедливости. Восемь лет назад жители Крымского полуострова обратились к нашей стране с призывом защитить их жизнь и права. Крым и Севастополь выбрали свой путь — возвращение в родную гавань, на Родину.
Через восемь лет, в феврале 2022 года, к России за помощью обратились жители Донбасса. Как и весной 2014 года, президент РФ Владимир Путин и наша армия встали на защиту мирных жителей. Празднуя Крымскую весну, мы также выражаем поддержку Луганской и Донецкой народным республикам.
Одним из главных символов воссоединения Крыма с Россией стал Крымский мост — самый длинный мост в Российской Федерации (его протяженность — 19 км). В знак солидарности и неразрывной связи с Крымом и Донбассом жители Приволжья в течение всей недели проводили флешмобы на главных мостах в своих региональных столицах, выходили с государственными флагами Российской Федерации, республик ЛНР и ДНР, символикой Русской весны и национально-культурных объединений в Приволжском федеральном округе.
В Самарской области в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией акцию провели на мостовом переходе через реку Сок. Приехали кадеты, поисковики, участники военно-патриотических клубов. На их лицах — триколор.
Анастасия Софьина, председатель Самарского союза молодежи: "Несмотря на такую ветреную погоду, ребята нашли время и возможность для того, чтобы прийти и поучаствовать в этом патриотическом флешмобе!"
Артем Чегодаев, участник акции "Крымский мост": "На самом деле, ощущается единство наше с крымчанами, радость за то, что наконец-то они вернулись в родную гавань и особенно радостно, что они остаются с нами".
В знак поддержки российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине, участники акции выстроились в букву "Z", подняв над головами российский флаг.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа