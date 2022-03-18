В Самаре в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией провели акцию на мосту через Сок

Сегодня вся страна отмечает годовщину Русской весны. 18 марта 2014 года — эта дата стала днем восстановления исторической справедливости. Восемь лет назад жители Крымского полуострова обратились к нашей стране с призывом защитить их жизнь и права. Крым и Севастополь выбрали свой путь — возвращение в родную гавань, на Родину.

Через восемь лет, в феврале 2022 года, к России за помощью обратились жители Донбасса. Как и весной 2014 года, президент РФ Владимир Путин и наша армия встали на защиту мирных жителей. Празднуя Крымскую весну, мы также выражаем поддержку Луганской и Донецкой народным республикам.

Одним из главных символов воссоединения Крыма с Россией стал Крымский мост — самый длинный мост в Российской Федерации (его протяженность — 19 км). В знак солидарности и неразрывной связи с Крымом и Донбассом жители Приволжья в течение всей недели проводили флешмобы на главных мостах в своих региональных столицах, выходили с государственными флагами Российской Федерации, республик ЛНР и ДНР, символикой Русской весны и национально-культурных объединений в Приволжском федеральном округе.

В Самарской области в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией акцию провели на мостовом переходе через реку Сок. Приехали кадеты, поисковики, участники военно-патриотических клубов. На их лицах — триколор.

Анастасия Софьина, председатель Самарского союза молодежи: "Несмотря на такую ветреную погоду, ребята нашли время и возможность для того, чтобы прийти и поучаствовать в этом патриотическом флешмобе!"

Артем Чегодаев, участник акции "Крымский мост": "На самом деле, ощущается единство наше с крымчанами, радость за то, что наконец-то они вернулись в родную гавань и особенно радостно, что они остаются с нами".

В знак поддержки российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине, участники акции выстроились в букву "Z", подняв над головами российский флаг.