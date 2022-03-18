В Чапаевске загорелась стена магазина

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В четверг, 17 марта, около 14:58, начался пожар на ул. Первомайской в Чапаевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.