16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК — лучшая компания в сегменте ипотечного страхования по версии маркетплейса Сравни Страховой Дом ВСК выплатил пострадавшим в результате паводков более 100 млн рублей Страховой Дом ВСК выплатит возмещение близким погибшего при падении лифта на шахте "Центральная" ВСК запустила Telegram-канал "Рядом" и умного бота для решения страховых вопросов ВСК выступила в качестве независимого эксперта на орловском чемпионате WorldSkills Russia

Страхование Финансы

ВСК — лучшая компания в сегменте ипотечного страхования по версии маркетплейса Сравни

18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховой Дом ВСК стал одним из лидеров рейтинга российских банков и страховых компаний финансового маркетплейса Сравни, составленного по итогам 2021 года. Так, по мнению экспертов, компания продемонстрировала высокий уровень клиентского сервиса, тесно взаимодействовала с пользователями площадки, помогая им в решении возникающих проблем, а также активно разрабатывала и внедряла новые страховые продукты.

Страховой дом ВСК признан лучшей компанией в сегменте ипотечного страхования — по данным аналитиков Сравни, страховщиком было оформлено больше всего полисов на площадке по итогам 2021 года. Кроме того, ВСК стала одним из лидеров в рейтинге "Лучшее решение", в который вошли страховые компании, урегулировавшие больше всего проблем из отзывов своих клиентов — пользователей площадки.

Всего в рейтинге приняли участие 18 банков и 20 страховых компаний, эксперты Сравни проанализировали 66 тыс. отзывов, опубликованных в течение года. Среди участников рейтинга страховые компании Югория, АльфаСтрахование, Тинькофф Страхование, а также банки Тинькофф Банк, Росбанк, Сбербанк, Газпромбанк, Совкомбанк и другие.

"ВСК работает на страховом рынке уже более 30 лет, за это время более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались услугами нашей компании. И для нас особенно ценно лидерство в рейтинге, основанном на мнении клиентов. Активное взаимодействие со страхователями позволяет не только демонстрировать высокий уровень клиентского сервиса, формируя лояльность к компании, но и получать обратную связь, видеть точки роста в клиентском сервисе, оптимизировать нашу работу и оценить спрос на те или иные продукты. К тому же, надежность страховщика для многих является решающим фактором при выборе компании. Каждый день мы работаем для того, чтобы оказывать качественный сервис и повышать доверие клиентов", — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3