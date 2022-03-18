ВСК — лучшая компания в сегменте ипотечного страхования по версии маркетплейса Сравни

Страховой Дом ВСК стал одним из лидеров рейтинга российских банков и страховых компаний финансового маркетплейса Сравни, составленного по итогам 2021 года. Так, по мнению экспертов, компания продемонстрировала высокий уровень клиентского сервиса, тесно взаимодействовала с пользователями площадки, помогая им в решении возникающих проблем, а также активно разрабатывала и внедряла новые страховые продукты.
Страховой дом ВСК признан лучшей компанией в сегменте ипотечного страхования — по данным аналитиков Сравни, страховщиком было оформлено больше всего полисов на площадке по итогам 2021 года. Кроме того, ВСК стала одним из лидеров в рейтинге "Лучшее решение", в который вошли страховые компании, урегулировавшие больше всего проблем из отзывов своих клиентов — пользователей площадки.
Всего в рейтинге приняли участие 18 банков и 20 страховых компаний, эксперты Сравни проанализировали 66 тыс. отзывов, опубликованных в течение года. Среди участников рейтинга страховые компании Югория, АльфаСтрахование, Тинькофф Страхование, а также банки Тинькофф Банк, Росбанк, Сбербанк, Газпромбанк, Совкомбанк и другие.
"ВСК работает на страховом рынке уже более 30 лет, за это время более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались услугами нашей компании. И для нас особенно ценно лидерство в рейтинге, основанном на мнении клиентов. Активное взаимодействие со страхователями позволяет не только демонстрировать высокий уровень клиентского сервиса, формируя лояльность к компании, но и получать обратную связь, видеть точки роста в клиентском сервисе, оптимизировать нашу работу и оценить спрос на те или иные продукты. К тому же, надежность страховщика для многих является решающим фактором при выборе компании. Каждый день мы работаем для того, чтобы оказывать качественный сервис и повышать доверие клиентов", — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.