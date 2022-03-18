ВСК: в новых условиях строительно-монтажные риски страховщики возьмут на себя

Директор Нижегородского филиала Страхового Дома ВСК Максим Сухов выступил с докладом по теме страхования строительного бизнеса в рамках III Форума недвижимости, который состоялся 16 марта на базе Корпоративного университета Правительства Нижегородской области.
В рамках выступления Максим Сухов рассказал о страховании строительного бизнеса в новых экономических условиях, в частности о преимуществах финансовой защиты от строительно-монтажных рисков. Так, страхование позволяет исключить неопределенности при финансовом планировании, выстраивать доверительные отношения между заказчиком и подрядчиком, снизить репутационные риски. Кроме того, страховщик осуществляет дополнительный контроль строительно-монтажных работ, что является важным фактором обеспечения качества сдаваемого объекта.
Застраховать можно как сами возводимые конструктивные элементы здания, так и оборудование и стройтехнику, гражданскую ответственность перед третьими лицами, непредвиденные расходы из-за задержки ввода объекта в эксплуатацию, а также ответственность застройщика на период послепусковых гарантийных обязательств.
Кроме того, строительная сфера тесно связана с рынком ипотеки — только за 2021 год российские банки выдали почти 2 млн кредитов на покупку недвижимости, объем займов составил рекордные 5,7 трлн рублей, что на 28% выше, чем годом ранее. За три квартала прошлого года объем взносов по страхованию жизни ипотечных заемщиков вырос на 51% — до 99,3 млрд рублей, а страховые премии по страхованию заёмщиков от несчастных случаев и болезней увеличились на 40,1%, до 200,8 млрд рублей. На сегмент страхования жизни и здоровья заемщиков пришлось более трети совокупного прироста страхового рынка.
Ипотечное страхование, покрывающее такие риски как жизнь и здоровье заемщика, а также ущерб приобретенному имуществу, позволяет минимизировать финансовый ущерб клиентов при наступлении страхового случая.
"Одним из ключевых трендов последних лет на финансовом рынке стало создание экосистем, формирование доверительных отношений компаний с клиентами. На этих принципах строится работа между ВСК и нашими партнерами. Мы проводим индивидуальную оценку рисков, предлагаем предпринимателям гибкие страховые продукты, которые отвечают потребностям конкретной компании. В строительной отрасли страхование позволяет финансово обезопасить владельцев бизнеса не только от стандартных рисков, вроде пожаров, взрывов, затоплений, но и возместить ущерб при обнаружении ошибок, допущенных на этапе проектировки. Партнерами ВСК являются крупнейшие российские застройщики и девелоперы — например, в нашей компании застраховано строительство многофункционального высотного комплекса в Москва-Сити, пассажирского терминала Домодедово-2", — отметил Максим Сухов.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.