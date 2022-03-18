Сотрудники ГИБДД поучаствуют в родительских форумах по ПДД в Самарской области

В преддверии весенних школьных каникул, с 18 по 25 марта, все территориальные подразделения Госавтоинспекции Самарской области проведут "Родительский форум по ПДД".
Региональное управление ГИБДД инициировало мероприятия на всей территории области для предупреждения ДТП с участием детей и привития навыков безопасного поведения на дорогах.
В рамках форума сотрудники ГИБДД встретятся с родителями, как в рамках школьных собраний, так и на улицах. Во время бесед рассмотрят основные вопросы детского дорожно-транспортного травматизма. Родителям расскажут об основных ошибках, допускаемых юными и взрослыми участниками дорожного движения, а также о недопустимости нарушений ПДД, чтобы не подавать отрицательный пример детям.
Инспекторы напомнят родителям о том, насколько юные участники движения нуждаются в их заботе и внимании, в особенности, когда дело касается дорожной безопасности. Полицейские донесут до взрослых, что им обязательно нужно выделять время и проводить со детьми разъяснительные беседы по правилам поведения на дороге. Родительские форумы должны значительно повысить внимание родителей к вопросу обучения дорожной грамотности.
Последние комментарии
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.