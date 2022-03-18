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Сотрудники ГИБДД поучаствуют в родительских форумах по ПДД в Самарской области

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии весенних школьных каникул, с 18 по 25 марта, все территориальные подразделения Госавтоинспекции Самарской области проведут "Родительский форум по ПДД".

Региональное управление ГИБДД инициировало мероприятия на всей территории области для предупреждения ДТП с участием детей и привития навыков безопасного поведения на дорогах.

В рамках форума сотрудники ГИБДД встретятся с родителями, как в рамках школьных собраний, так и на улицах. Во время бесед рассмотрят основные вопросы детского дорожно-транспортного травматизма. Родителям расскажут об основных ошибках, допускаемых юными и взрослыми участниками дорожного движения, а также о недопустимости нарушений ПДД, чтобы не подавать отрицательный пример детям.

Инспекторы напомнят родителям о том, насколько юные участники движения нуждаются в их заботе и внимании, в особенности, когда дело касается дорожной безопасности. Полицейские донесут до взрослых, что им обязательно нужно выделять время и проводить со детьми разъяснительные беседы по правилам поведения на дороге. Родительские форумы должны значительно повысить внимание родителей к вопросу обучения дорожной грамотности.

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