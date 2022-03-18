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Туризм Общество

В Москве обсудили опыт Самарской области по реализации образовательно-туристического проекта "Город открытий"

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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16 марта в Москве в рамках международной туристической выставки (MITT) состоялся круглый стол на тему "Инновационный образовательно-туристический проект "Город открытий".

В ходе открытой дискуссии эксперты обсудили образовательный туризм как способ развития профессиональных навыков школьников и молодежи, обозначили перспективы и трудности формирования предложений в сфере детского и молодежного туризма, а также возможности туризма как способа погружения в образовательную среду.

Самарская область принимала победителей всероссийского TikTok-конкурса в августе 2021 года — стала завершающей точкой путешествия, организованного Ростуризмом и ГК "Просвещение", при поддержке департамента туризма министерства культуры Самарской области.

Принять участие в конкурсе смогли подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Для этого они снимали короткие видеорассказы (до 3 минут) о любимых местах своей родины с хештегом "страна открытий" и названием города. Для 100 победителей из 50 регионов России была организована экскурсия по образовательно-туристическим маршрутам Москвы и масштабное путешествие по городам России. Помимо Самары ребята также посетили Нижний Новгород, Киров, Казань. В Самаре брендированный поезд встречала 16-летняя Алика Авдеева — девушка стала победительницей конкурса от Самарской области, сделав креативную подборку из самых необычных объектов города и набрав более 5 тысяч просмотров.

100 школьников из 50 регионов страны, посетивших Самарскую область, познакомились с достопримечательностями Самары. Они посетили музей Модерна и музейно-выставочный комплекс "Самара-космическая", площадь Куйбышева, вертолетную площадку, конечно же прогулялись по знаменитой самарской набережной и успели побывать на стадионе "Солидарность Арена".

Несомненно, на основе проекта "Город открытий" в ближайшее время может появиться новый туристический продукт, к которому будут применены механизмы поддержки чартерных туристических перевозок для туроператоров Самарской области", — рассказал руководитель департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

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Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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