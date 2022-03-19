В Тольятти собутыльник украл у мужчины цепочку с крестом

В полицию Тольятти обратился 34-летний местный житель. Он рассказал полицейским, что стал жертвой грабителя. Мужчина, с которым он ранее был не знаком и с которым они вместе распивали спиртные напитки поздно вечером, сорвал с его шеи золотую цепочку с крестиком. Преступление произошло возле торгового павильона, расположенного на ул. Дзержинского. Причиненный ущерб потерпевший оценил на сумму свыше 75 тыс. рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что к преступлению может быть причастен ранее неоднократно судимый за кражу, мошенничество и угон автомашины местный 23-летний житель. Мужчину задержали по месту проживания спустя несколько дней и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса задержанный сознался в содеянном. Во время обыска в присутствии понятых в квартире подозреваемого полицейские обнаружили похищенные украшения.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч.2 УК РФ. Полицейские вернули похищенное имущество законному владельцу.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение