В Тольятти собутыльник украл у мужчины цепочку с крестом

В полицию Тольятти обратился 34-летний местный житель. Он рассказал полицейским, что стал жертвой грабителя. Мужчина, с которым он ранее был не знаком и с которым они вместе распивали спиртные напитки поздно вечером, сорвал с его шеи золотую цепочку с крестиком. Преступление произошло возле торгового павильона, расположенного на ул. Дзержинского. Причиненный ущерб потерпевший оценил на сумму свыше 75 тыс. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что к преступлению может быть причастен ранее неоднократно судимый за кражу, мошенничество и угон автомашины местный 23-летний житель. Мужчину задержали по месту проживания спустя несколько дней и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный сознался в содеянном. Во время обыска в присутствии понятых в квартире подозреваемого полицейские обнаружили похищенные украшения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч.2 УК РФ. Полицейские вернули похищенное имущество законному владельцу.