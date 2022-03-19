Защитник Тайрон Харрис будет выступать за БК "Самара"

Защитник Тайрон Харрис перешел в "Самару" из владивостокского "Динамо" на правах аренды.

Родился 13 ноября 1991 г. Рост 190 см.

Выступал за команды колледжей Edison State CC (2010-2011), Southern State CC (2012-2013) и Columbus State (2013-2015), а также за команды Best Gevgelija (Северная Македония, 2015-2016), MAZ Fez (Марокко, 2016-2017), Shkupi (Северная Македония, 2017), Sloboda Tuzla (Босния и Герцеговина, 2018), Pelister (Северная Македония, 2018-2019), Akademija FMP (Северная Македония, 2020), TFT (Северная Македония, 2020-2021), "Динамо" (Владивосток, декабрь 2021 — март 2022 г).

Финалист North Macedonian Prva Liga (2017).

Победитель и MVP League League (2021), включен в символическую пятерку турнира.

В составе "Динамо" провел 12 матчей в Суперлиге-1, в которых в среднем набирал 13,7 очка и делал 8,2 передачи (лучший показатель в чемпионате).