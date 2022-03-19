Защитник Тайрон Харрис будет выступать за БК "Самара"

Защитник Тайрон Харрис перешел в "Самару" из владивостокского "Динамо" на правах аренды.
Родился 13 ноября 1991 г. Рост 190 см.
Выступал за команды колледжей Edison State CC (2010-2011), Southern State CC (2012-2013) и Columbus State (2013-2015), а также за команды Best Gevgelija (Северная Македония, 2015-2016), MAZ Fez (Марокко, 2016-2017), Shkupi (Северная Македония, 2017), Sloboda Tuzla (Босния и Герцеговина, 2018), Pelister (Северная Македония, 2018-2019), Akademija FMP (Северная Македония, 2020), TFT (Северная Македония, 2020-2021), "Динамо" (Владивосток, декабрь 2021 — март 2022 г).
Финалист North Macedonian Prva Liga (2017).
Победитель и MVP League League (2021), включен в символическую пятерку турнира.
В составе "Динамо" провел 12 матчей в Суперлиге-1, в которых в среднем набирал 13,7 очка и делал 8,2 передачи (лучший показатель в чемпионате).
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.