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Преступления Происшествия

Тольяттинка в пьяной ссоре воткнула нож в голову мужа

ТОЛЬЯТТИ. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Тольятти обратился мужчина, который сообщил, что его соседи ругаются на лестничной площадке многоквартирного дома по ул. Ворошилова. Туда был отправлен наряд полиции.

Дверь квартиры, на которую указал бдительный сосед, полицейским открыла женщина. За ее спиной находился окровавленный мужчина. Патрульные оказали ему помощь, вызвали следственно-оперативную группу и медиков. Жена пострадавшего безучастно наблюдала за действиями сотрудников полиции, сидя в комнате. Специалисты госпитализировали пострадавшего в одну из городских больниц.

На месте происшествия полицейские провели осмотр, обнаружили и изъяли нож со следами бурого цвета, опросили соседей. Хозяйку квартиры доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и передали участковому уполномоченному полиции.

Из собранных материалов следует, что семейная жизнь участников конфликта уже давно имеет криминальный оттенок. Соседи неоднократно жаловались участковым уполномоченным полиции: 29-летняя безработная местная жительница применяла физическую силу и высказывала словесные угрозы в адрес своего 32-летнего мужа, работника одной из городских организаций. Сотрудниками полиции местная жительница, в установленном порядке привлекалась к ответственности, предусмотренной ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

В день происшествия супруги посещали одно из питейных заведений города. Дома между ними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. Женщина взяла кухонный нож и нанесла им один удар в голову мужа. Он выбежал на лестничную клетку, позвал на помощь соседей и вернулся в квартиру.

Свою вину в совершении противоправного деяния мать двоих несовершеннолетних детей признала в полном объеме.

В отношении задержанной по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

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Последние комментарии

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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