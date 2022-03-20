В Самаре артист цирка получил травмы, упав во время трюка

В больницу имени Пирогова в Самаре госпитализировали 24-летнего парня — артиста цирка. Ему диагностировали травмы головы, включая сотрясение мозга, пишет samara.kp.ru.

Молодой человек упал, выполняя акробатический трюк.

Медики передали информацию о случившемся в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах происшествия.