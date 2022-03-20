Баскетбольная "Самара" одержала победу в финале Кубка России

В воскресенье, 20 марта, в Самаре состоялся финал Кубка России, до которого дошли сильнейшие команды Кубка последних лет: "Самара" становилась обладателем почетного трофея в сезоне-2019/2020, "Темп-СУМЗ-УГМК" — в прошлом сезоне.
Самарцы одержали победу со счетом 80:75.
Первая встреча состоялась в феврале и закончилась со счетом 71:74.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.