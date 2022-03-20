Баскетбольная "Самара" одержала победу в финале Кубка России

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В воскресенье, 20 марта, в Самаре состоялся финал Кубка России, до которого дошли сильнейшие команды Кубка последних лет: "Самара" становилась обладателем почетного трофея в сезоне-2019/2020, "Темп-СУМЗ-УГМК" — в прошлом сезоне.