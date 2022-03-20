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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" одержала победу в финале Кубка России

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 20 марта, в Самаре состоялся финал Кубка России, до которого дошли сильнейшие команды Кубка последних лет: "Самара" становилась обладателем почетного трофея в сезоне-2019/2020, "Темп-СУМЗ-УГМК" — в прошлом сезоне.

Самарцы одержали победу со счетом 80:75.

Первая встреча состоялась в феврале и закончилась со счетом 71:74. 

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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