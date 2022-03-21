За неделю в Самарской области скупили полуторамесячный объем сахара

В Самаре состоялось очередное совещание Общественного совета при Самарском УФАС. В том числе обсуждали ситуацию на рынке сахара.

Как сообщил руководитель регионального УФАС России Леонид Пак, ФАС России поручил всем территориальным управлениям проводить мониторинг ситуации с ценами на социально важные группы товаров, в которые входят крупы, сахар, макароны, хлеб и молоко.

По информации антимонопольной службы, до начала ажиотажного спроса средняя цена сахара на полках составляла примерно 48 рублей. По данным налоговой службы, 15 марта средняя цена сахара на аппаратах контрольно-кассовой техники уже составила 69,4 рубля. В настоящее время цены колеблются от 62 до 150 рублей в зависимости от места продажи. Самые высокие цены наблюдаются в маленьких частных магазинах, которые не могут покупать сахар на оптовых базах в больших объемах. Именно эти цены и создают ажиотаж.

Сейчас УФАС собирает информацию об объемах отгрузки сахара в торговые сети с заводов, оптовых складов и распределительных центров крупных торговых сетей.

"В связи с поступающими обращениями относительно цен на сахар-песок, дефицита товара на полках в розничных магазинах сотрудниками Самарского УФАС России в целях установления наличия или отсутствия признаков нарушения антимонопольного законодательства были направлены запросы о предоставлении информации об объемах отгрузки, ценообразовании, товаропроводящих цепочках и т. д. в адрес хозяйствующих субъектов, действующих на территории Самарской области, осуществляющих оптовую отгрузку сахара-песка в розничные магазины и предприятия. Полученную информацию антимонопольное Управление проанализирует на предмет соблюдения продавцами действующего законодательства", — заявил Леонид Пак.

Он отметил, что сегодня сахар быстро дорожает во всем мире. Еще недавно мировые цены составляли 493 доллара за тонну, сейчас они выросли уже до 523 долларов. Однако, запрет на вывоз сахара из страны до 31 августа позволит стабилизировать внутренние цены. Средняя отпускная цена сахара на заводах-производителях на период 12-18 марта составила 53,5 рубля.

Основной причиной дефицита товара на полках все-таки стал ажиотажный спрос. Так за последнюю неделю в регионе скупили примерно полуторамесячный объем сахара. К тому же в Самарской области нет своих заводов, производящих сахар, и регион зависит от внешних поставок. Тем не менее после получения информации об отгрузке сахара, будут сделаны более четкие выводы о том, был ли на рынке ценовой сговор.

Интересный вопрос — что будут дальше делать потребители с закупленным впрок продуктом. По статистике, человек в день съедает примерно 100 граммов сахара, менее 40 килограммов в год. Но это с учетом всех видов продуктов. Например, только в одной столовой ложке кетчупа содержится чайная ложка сахара (примерно 5 граммов), а в пол-литровой банке газировки таких ложек уже более четырех.