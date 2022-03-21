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Общество

Грушинскую поляну превратят в "Ландшафтный парк"

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Территория проведения Грушинского фестиваля станет "Ландшафтным парком" и будет работать круглый год, пишет "Самарское обозрение".

Как стало известно изданию, министерство культуры Самарской области разрабатывает сейчас программу развития инфраструктуры единого пространства территории Мастрюковских озер. В ведомстве уточнили, что такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров. Эта территория многие годы является настоящей фестивальной Меккой — помимо титульного для региона Грушинского фестиваля до пандемии здесь также проводились фестиваль всего живого "Метафест", этнический фестиваль "Протока", а также молодежный форум ПФО "iВолга".

Площадка на Мастрюковских озерах, а именно лесной участок площадью 142,5 га в Ново-Буянском лесничестве, с 2017 г. находится на балансе ГБУК "Агентство социокультурных технологий", подведомственного министерству культуры. В обязанности агентства как землепользователя и фактически оператора Грушинской поляны входят меры по охране, защите и воспроизводству лесов. Кроме того, госучреждение отвечает за чистоту и благоустройство площадки. Прежде ее на протяжении более 10 лет — с 2006 г. — арендовал и спонсировал жигулевский холдинг "Мета". Но после того как владелец "Меты" Николай Мартынов был осужден за мошенничество в особо крупном размере, дела его фирмы пошли не очень хорошо, вкладываться в Поляну стало уже не по карману. Поэтому и стартовал процесс досрочного расторжения договора аренды участка, после чего фестивальной площадке подыскали нового распорядителя.

При этом прежний арендатор Грушинской поляны создал хорошую основу для ее дальнейшего использования. В благоустройство знаковой площадки НПФ "Мета" инвестировала за 10 лет аренды порядка 100 млн руб. и планировала вложить еще столько же. Только строительство ЛЭП обошлось жигулевскому холдингу в 30 млн рублей. Кроме того, на Грушинской поляне было проведено электрическое освещение мощностью 400 кВт, построено шесть сцен, понтонный мост на Волгу, временные сооружения — летние веранды для питания и домики-капсулы. Николай Мартынов также вынашивал идею проложить подъездную дорогу в 5,5 км от пос. Прибрежный до площадки Грушинского фестиваля, проект которой оценивался им в 20 млн рублей.

Теперь, как рассказала "СО" заместитель министра культуры Самарской области Ирина Калягина, планируется полностью реструктурировать территорию Мастрюковских озер. Проект получил название "Ландшафтный парк" и предполагает в том числе создание арт-объектов, оборудование пешеходных дорожек, а также обновление спуска от железнодорожной станции им. Валерия Грушина до Грушинской поляны — со смотровыми площадками и учетом инклюзивности. Также, согласно проекту, планируется создать современные сцены и зоны питания, разработать новую систему водоснабжения и электрификации Поляны — в соответствии с современными требованиями и учетом статуса особо охраняемой природной территории. Кроме того, в рамках разработки проекта рассматривается возможность круглогодичного использования территории парка, уточнила Ирина Калягина.

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