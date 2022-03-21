Восемь человек эвакуировали при тушении пожара на Пугачевском тракте в Самаре

В воскресенье, 20 марта, около 21:19, начался пожар на Пугачевском тракте, 78 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи в квартире на площади 1 кв. м. Девять человек ликвидировали пожар в 21:33.

Из здания эвакуировали восемь человек. Пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.