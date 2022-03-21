В Чапаевске горела крыша дома

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В воскресенье, 20 марта, примерно в 18:44, в Чапаевске загорелась крыша дома на ул. Кирова, 18. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.