Под Южным мостом в Самаре загорелся грузовик

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В понедельник, 21 марта, в 9:15, загорелся МАЗ под Южным мостом в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.