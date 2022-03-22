Компания Алексея Ушамирского выкупила долги перед Газбанком на 1,5 млрд рублей

"Средневолжская логистическая компания" Алексея Ушамирского за 497,5 млн руб. выкупила с торгов права требований к пяти должникам банкротящегося АО АКБ "Газбанк" в общей сложности на 1,45 млрд рублей. Информация об этом раскрыта конкурсным управляющим банка - Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
На продажу выставлялись долги перед Газбанком трех юридических и двух физических лиц: ООО "Интер-Импекс", ООО "Самарский комбикормовый завод", ООО "Самарский агрохолдинг", Алексея Неустроева и Сергея Горшкова. Большая часть долга приходится на "Интер-Импекс" - почти 850 млн рублей.
ООО "Интер-импекс" в 2017 г. выкупило активы обанкроченного свинокомплекса "Доминант", совладельцем которого выступал Неустроев, и ввело его в эксплуатацию. Сейчас производственные площади свинокомплекса арендует ООО "Центр-резерв", где 25% принадлежит Алексею Ушамирскому.
Сергей Горшков ранее был руководителем ООО "Интер-Импекс". ООО "Самарский комбикормовый завод" и ООО "Самарский агрохолдинг" также аффилированы "Интер-Импексу" и "Центр-резерву".
Ранее эти долги уже выставлялись на торги, но на них не подавалось заявок.
Напомним, в июле 2018 г. у Газбанка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, а спустя два месяца банк был признан банкротом.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.