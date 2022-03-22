Компания Алексея Ушамирского выкупила долги перед Газбанком на 1,5 млрд рублей

"Средневолжская логистическая компания" Алексея Ушамирского за 497,5 млн руб. выкупила с торгов права требований к пяти должникам банкротящегося АО АКБ "Газбанк" в общей сложности на 1,45 млрд рублей. Информация об этом раскрыта конкурсным управляющим банка - Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

На продажу выставлялись долги перед Газбанком трех юридических и двух физических лиц: ООО "Интер-Импекс", ООО "Самарский комбикормовый завод", ООО "Самарский агрохолдинг", Алексея Неустроева и Сергея Горшкова. Большая часть долга приходится на "Интер-Импекс" - почти 850 млн рублей.

ООО "Интер-импекс" в 2017 г. выкупило активы обанкроченного свинокомплекса "Доминант", совладельцем которого выступал Неустроев, и ввело его в эксплуатацию. Сейчас производственные площади свинокомплекса арендует ООО "Центр-резерв", где 25% принадлежит Алексею Ушамирскому.

Сергей Горшков ранее был руководителем ООО "Интер-Импекс". ООО "Самарский комбикормовый завод" и ООО "Самарский агрохолдинг" также аффилированы "Интер-Импексу" и "Центр-резерву".

Ранее эти долги уже выставлялись на торги, но на них не подавалось заявок.

Напомним, в июле 2018 г. у Газбанка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, а спустя два месяца банк был признан банкротом.