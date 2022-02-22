Экс-менеджеры Газбанка избежали ответственности на 11,7 млрд рублей

Арбитражный суд Самарской области отказал в привлечении к субсидиарной ответственности контролировавших Газбанк лиц в общем размере 11,77 млрд рублей.
Долги банка, по мнению Агентства по страхованию вкладов, должны были выплачивать экс-председателей правления АО АКБ "Газбанк" Максим Сойфер, его зам Владимир Семин, члены совета директоров Анатолий Афанасьев, Александр Гриднев, Юрий Макушин и Евгений Бобровский.
Кроме того, с этих лиц АСВ пыталось взыскать убытки в размере 496,2 млн руб. по соглашениям об отступном с ООО "СВГК" и ПАО "Самаранерго". Компании освободились от обязательств по кредитам перед Газбанком на общую сумму 900 млн рублей. Суд отказал истцу и в этом требовании.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.