Экс-менеджеры Газбанка избежали ответственности на 11,7 млрд рублей

Арбитражный суд Самарской области отказал в привлечении к субсидиарной ответственности контролировавших Газбанк лиц в общем размере 11,77 млрд рублей.

Долги банка, по мнению Агентства по страхованию вкладов, должны были выплачивать экс-председателей правления АО АКБ "Газбанк" Максим Сойфер, его зам Владимир Семин, члены совета директоров Анатолий Афанасьев, Александр Гриднев, Юрий Макушин и Евгений Бобровский.



Кроме того, с этих лиц АСВ пыталось взыскать убытки в размере 496,2 млн руб. по соглашениям об отступном с ООО "СВГК" и ПАО "Самаранерго". Компании освободились от обязательств по кредитам перед Газбанком на общую сумму 900 млн рублей. Суд отказал истцу и в этом требовании.