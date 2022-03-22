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Страхование Финансы

ВСК запустила аудиоподкасты с лайфхаками

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК запустил подкаст с полезным контентом. Новый канал коммуникаций создан на базе онлайн-журнала "ВыИскали" — собственном бренд-медиа Страхового Дома ВСК. Подкаст уже доступен на всех популярных стриминговых платформах.

"ВыИскали" это журнал ВСК о простых решениях повседневных задач, касающихся автомобиля, квартиры, путешествий, здоровья, хобби, ухода за детьми. Авторы медиа делятся собственным опытом путешествий или покупки недвижимости, рассказывают простым языком о сложных вещах, таких как перепланировка квартиры, составление договора аренды недвижимости, техобслуживание автомобиля, правильный выбор витаминов и других повседневных проблемах, с которыми сталкиваются россияне. Ежегодно сайт посещают более 1 млн уникальных пользователей.

Для удобства читателей, часть статей журнала теперь доступна в аудиоформате. Прослушать можно на любом устройстве в удобное время — например, по дороге домой или в ходе домашней уборки. Каждый выпуск подкаста длится не более 10 минут.

Подкаст журнала "ВыИскали" доступен на всех популярных стриминговых платформах: Spotify, Яндекс. Музыка, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox.

"ВыИскали" — это больше, чем просто корпоративное медиа. Мы формируем разнообразный и нужный контент для наших пользователей — это могут быть полезные советы для путешественников, статьи, посвященные теме здоровья и психологической поддержке, лайфхаки для автовладельцев. Аудитория подкастов растет с каждым годом, по словам экспертов, в 2022 году она составит примерно 14 млн человек, поэтому мы решили разнообразить формат и освоить новую для себя нишу в медиапространстве. Преимуществом аудиоформата является возможность прослушать подкаст, когда удобно — во время сборов на работу, в дороге или занимаясь спортом. Поэтому мы ожидаем, что проект будет востребован среди пользователей", — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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