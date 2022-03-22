ВСК запустила аудиоподкасты с лайфхаками

Страховой Дом ВСК запустил подкаст с полезным контентом. Новый канал коммуникаций создан на базе онлайн-журнала "ВыИскали" — собственном бренд-медиа Страхового Дома ВСК. Подкаст уже доступен на всех популярных стриминговых платформах.
"ВыИскали" это журнал ВСК о простых решениях повседневных задач, касающихся автомобиля, квартиры, путешествий, здоровья, хобби, ухода за детьми. Авторы медиа делятся собственным опытом путешествий или покупки недвижимости, рассказывают простым языком о сложных вещах, таких как перепланировка квартиры, составление договора аренды недвижимости, техобслуживание автомобиля, правильный выбор витаминов и других повседневных проблемах, с которыми сталкиваются россияне. Ежегодно сайт посещают более 1 млн уникальных пользователей.
Для удобства читателей, часть статей журнала теперь доступна в аудиоформате. Прослушать можно на любом устройстве в удобное время — например, по дороге домой или в ходе домашней уборки. Каждый выпуск подкаста длится не более 10 минут.
Подкаст журнала "ВыИскали" доступен на всех популярных стриминговых платформах: Spotify, Яндекс. Музыка, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox.
"ВыИскали" — это больше, чем просто корпоративное медиа. Мы формируем разнообразный и нужный контент для наших пользователей — это могут быть полезные советы для путешественников, статьи, посвященные теме здоровья и психологической поддержке, лайфхаки для автовладельцев. Аудитория подкастов растет с каждым годом, по словам экспертов, в 2022 году она составит примерно 14 млн человек, поэтому мы решили разнообразить формат и освоить новую для себя нишу в медиапространстве. Преимуществом аудиоформата является возможность прослушать подкаст, когда удобно — во время сборов на работу, в дороге или занимаясь спортом. Поэтому мы ожидаем, что проект будет востребован среди пользователей", — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.