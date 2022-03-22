В Самарской области сгорел Mitsubishi

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В понедельник, 21 марта, в 20:42, загорелась машина в районе дома № 32 в пер. Моховой в Кинеле. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.