В Самарской области открылся новый легкоатлетический манеж

В Тольятти начались тренировки в новом легкоатлетическом манеже, построенном благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни", инициированному президентом страны Владимиром Путиным. Во вторник в ходе рабочей поездки в Автоград губернатор Дмитрий Азаров осмотрел объект, пообщавшись с атлетами и тренерами, которые первыми оценили возможности спорткомплекса.

Современный легкоатлетический манеж построен в Автозаводском районе Тольятти на территории стадиона "Торпедо". Спортивный комплекс включает 6 беговых круговых дорожек по 200 метров, 6 беговых дорожек на 60 метров, сектор прыжков в высоту, 2 сектора прыжков в длину, сектор толкания ядра, сектор прыжков с шестом. Зрительские трибуны рассчитаны на 350 человек. На втором этаже находится тренажерный зал и кафе на 40 мест. На третьем этаже располагаются административные и служебные помещения.

Губернатор Дмитрий Азаров осмотрел легкоатлетичекий манеж и поинтересовался у ребят, какие у них впечатления от первых тренировок. "Манеж очень хороший, современный, просторный. Прекрасный спортивный комплекс. Всем нам очень тут нравится. Спасибо всем, благодаря кому этот манеж появился", — сказал главе региона тольяттинский спортсмен Николай Кремлев.

Легкая атлетика — один из самых массовых и популярных видов спорта в Самарской области, которым занимается почти 30 тысяч жителей региона. Профессиональную подготовку в спортивных школах ведут свыше 2000 человек, более половины из которых в СШОР № 3 "Легкая атлетика" Тольятти. Легкоатлеты региона регулярно становятся призерами чемпионатов и первенств страны, 38 спортсменов — кандидаты в сборные команды РФ. В манеже будут тренироваться воспитанники спортшкол, сборные команды региона, любители спорта. Строительство легкоатлетического манежа в Тольятти — долгожданное событие для профессионалов и любителей бега.

"Дмитрий Игоревич, все наше легкоатлетическое сообщество 25 лет ждало, когда появится такой манеж. И находясь тут, я счастлива! Здесь великолепное покрытие и оборудование европейского класса. Уверена, в таких условиях результаты спортсменов будут расти", — отметила мастер спорта России международного класса, директор СШОР № 3 "Легкая атлетика" Елена Моталова. "Несомненно, появление такого манежа будет способствовать не только повышению результатов наших ребят, но и привлечению жителей к занятиям спортом", — считает губернатор.

В легкоатлетическом манеже будут проводиться не только тренировки, но и областные и всероссийские соревнования. Для этого здесь есть необходимые условия и техническое оснащение. Покрытие беговых дорожек соответствует международным стандартам и критериям качества IAAF (Международной федерации легкой атлетики). Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что в новом манеже обязательно надо проводить как можно больше стартов, в том числе всероссийских.

"Манеж — шикарный, таких объектов в ПФО нет. Он даст новый импульс для развития легкой атлетики. Мы уже предварительно общались с всероссийской федерацией легкой атлетики по вопросу того, чтобы в следующем году провести здесь первенство России", — сообщил председатель федерации легкой атлетики Самарской области Александр Казмерчук.

Для Самарской области — это первый легкоатлетический манеж такого уровня. Манеж в Самаре на ул. Физкультурной, построенный в 1972 г. как Дворец спорта авиационного завода, был отремонтирован несколько лет назад, но он во многом уступает тольяттинскому объекту. "После ремонта Дворец спорта в Самаре заметно преобразился, но он уже технически устарел. В Тольятти же все сделано по современным стандартам", — уточнил руководитель областной федерации легкой атлетики.

Легкоатлетический манеж в Тольятти построен благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" (национальный проект "Демография"), инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. Поддержка сферы физкультуры и спорта, совершенствование спортивной инфраструктуры — одна из составляющих стратегии лидерства Самарской области, сформированной по инициативе Дмитрия Азарова при активном участии жителей региона. В Самарской области создаются условия для развития как детско — юношеского и массового спорта, так и спорта высших достижений. Благодаря системной работе региональных властей доля населения Самарской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, согласно данным регионального минспорта, выросла с 34% в 2017 году до 49,7% в 2021 году.

Многое делается для развития спортивной инфраструктуры в Тольятти. Так за последние годы в городе построены новые спортивные площадки, физкультурно-спортивный комплекс "Батут", физкультурно — оздоровительный комплекс "Союз", бассейн в Тольяттинском государственном университете. В этом году планируется завершить строительство ФОК "Певческое поле" с ледовой ареной, универсальным спортивным залом и бассейном.

Кроме того, в Самаре в 2022 г. на УСЦ "Чайка" появится лыжероллерная трасса и полноразмерный футбольный манеж у стадиона "Солидарность Самара Арена", строится бассейн в Куйбышевском районе города. В поселке Смышляевка Волжского района возводится ФОК. В различных городах и муниципальных районах будут построены универсальные спортивные площадки.