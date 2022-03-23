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Страхование Финансы

ВСК застраховала здоровье работников АО "Ленэнергоспецремонт"

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК защитил работников АО "Ленэнергоспецремонт" универсальными полисами добровольного личного страхования.

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, застраховано около 250 сотрудников акционерного общества "Ленэнергоспецремонт". Им будет предоставлена круглосуточная помощь в медицинских учреждениях. Программа распространяется на весь мир. Стоимость контракта составила более 11 млн рублей.

В страховую защиту вошли амбулаторно-поликлиническое обслуживание, помощь на дому, стоматология, коммерческая скорая и неотложная медицинская помощь, стационарное обслуживание (плановые и экстренные госпитализации), обслуживание в медицинских научных центрах, телемедицина, услуга "Антиклещ", временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая или заболевания, смерть.

"Работники важных предприятий жизнедеятельности часто подвержены риску для своего здоровья. Поэтому важно иметь защиту от последствий каких-либо несчастных случаев. Мы рады оказать эту помощь сотрудникам "Ленэнергоспецремонта". Уверен, оно будет плодотворным для обеих сторон", — отметил Владимир Пыстин, директор Санкт-Петербургского филиала Страхового Дома ВСК.

АО "Ленэнергоспецремонт" — 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Россети Ленэнерго". Предприятие осуществляет деятельность в области инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора; строительство местных линий электропередачи и связи, инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; производство электромонтажных работ и прочие.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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