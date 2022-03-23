Форвард Артемс Бутянковс покинул БК "Самара" по политическим мотивам

Форвард Артемс Бутянковс покинул БК "Самара" в связи с ситуацией на Украине и в соответствии с рекомендациями правительства своей страны.
Он продолжит карьеру в клубе итальянской Серии А Pallacanestro Reggiana.
Артемс выступал за "Самару" с августа 2020 года. Он помог самарцам завоевать чемпионство в прошлом сезоне, а в нынешнем стал капитаном команды.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.