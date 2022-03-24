Форвард Максим Шелекето продлил контракт с БК "Самара"

Форвард "Самары", MVP Кубка России-2021/2022 Максим Шелекето продлил соглашение с БК "Самара" до конца сезона-2022/2023.
Максим является одним из самых стабильных игроков команды, в среднем за сезон в матчах Суперлиги и Кубка России он набирает 11,7 очка и делает 4,9 подбора. А всего несколько дней назад он завоевал свой первый трофей в составе "Самары".
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.