Форвард Максим Шелекето продлил контракт с БК "Самара"

Форвард "Самары", MVP Кубка России-2021/2022 Максим Шелекето продлил соглашение с БК "Самара" до конца сезона-2022/2023.

Максим является одним из самых стабильных игроков команды, в среднем за сезон в матчах Суперлиги и Кубка России он набирает 11,7 очка и делает 4,9 подбора. А всего несколько дней назад он завоевал свой первый трофей в составе "Самары".