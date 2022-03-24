В ТЦ Самарской области можно сделать вакцину от Covid-19

Для того чтобы обеспечить доступность и удобство процесса вакцинации для жителей Самарской области в общественных местах развернуты дополнительные стационарные прививочные пункты.
В Самаре это:
- ТЦ "Гудок" (ул. Красноармейская, 131), 11.00 — 18.00 ежедневно, 2 этаж;
- ТЦ "Аврора" (ул. Аэродромная, 47), 11.00 — 18.00 ежедневно, 2 этаж;
- ТРК "Космопорт" (ул. Дыбенко, 30, магазин "Леруа Мерлен"), 10.00 — 18.00 ежедневно, 1 этаж;
- ТРК "Вива Лэнд" (проспект Кирова, 147), 10.00 — 18.00 ежедневно, 2 этаж.
В Тольятти:
- ТЦ "Русь на Волге" (ул. Революционная, 52А), 11.00 — 20.00 ежедневно, 1 этаж;
- ТЦ "Парк Хаус" (Автозаводское шоссе, 6), 11.00 — 19.00 ежедневно, 1 этаж.
Напоминаем, с информацией об адресах всех прививочных пунктов можно ознакомиться на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе "Вакцинация от COVID-19" (карта пунктов вакцинации).
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.