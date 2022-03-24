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Здравоохранение Общество

В ТЦ Самарской области можно сделать вакцину от Covid-19

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Для того чтобы обеспечить доступность и удобство процесса вакцинации для жителей Самарской области в общественных местах развернуты дополнительные стационарные прививочные пункты.

В Самаре это: 

- ТЦ "Гудок" (ул. Красноармейская, 131), 11.00 — 18.00 ежедневно, 2 этаж;

- ТЦ "Аврора" (ул. Аэродромная, 47), 11.00 — 18.00 ежедневно, 2 этаж;

- ТРК "Космопорт" (ул. Дыбенко, 30, магазин "Леруа Мерлен"), 10.00 — 18.00 ежедневно, 1 этаж;

- ТРК "Вива Лэнд" (проспект Кирова, 147), 10.00 — 18.00 ежедневно, 2 этаж.

В Тольятти:

- ТЦ "Русь на Волге" (ул. Революционная, 52А), 11.00 — 20.00 ежедневно, 1 этаж;

- ТЦ "Парк Хаус" (Автозаводское шоссе, 6), 11.00 — 19.00 ежедневно, 1 этаж.

Напоминаем, с информацией об адресах всех прививочных пунктов можно ознакомиться на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе "Вакцинация от COVID-19" (карта пунктов вакцинации).

Гид потребителя

Последние комментарии

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ужас

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Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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