В Самаре пропал 77-летний мужчина

В Самаре разыскивают пропавшего пенсионера. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

77-летний Владимир Белоус днем 19 марта вышел из медучреждения на ул. Ново-Садовой и не вернулся домой.

Приметы пропавшего: на вид 77 лет, рост 175 см, среднего телосложения, овальное и смуглое лицо, темные волосы с сединой, был одет в красную вязаную шапку, длинную черную матерчатую куртку с капюшоном, белый свитер, темные штаны и черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, правоохранители просят сообщить информацию по тел. 8 (846) 200-13-40 или в ближайший отдел полиции.