Автопарк калужского отделения Роспотребнадзора застрахован ВСК

Калужский филиал Страхового Дома ВСК застраховал по договорам ОСАГО транспортные средства ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области".
Согласно договору, полисами ОСАГО на различный срок действия обеспечены 32 автомобиля. Защита действует до конца ноября 2022 года.
"Сотрудники отделений Роспотребнадзора осуществляют важную деятельность для каждого из нас. Они защищают наши потребительские интересы и здоровье. Для качественной работы им нужны хорошие автомобили, поэтому для нас особенно важно обеспечить защиту их автопарка полисами ОСАГО", — отметил Антон Самсонов, директор Калужского филиала Страхового Дома ВСК.
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" является некоммерческой организацией, входящей в структуру Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). В его структуру входят 5 филиалов, а в профессиональный состав — 48 врачей, в том числе 1 кандидат биологических наук, 4 заслуженных врача РФ, 6 Отличников санэпидслужбы, 1 Почетный работник госсанэпидслужбы, 149 средних медицинских работников.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.