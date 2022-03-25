Ночью в центре Самары загорелась легковушка

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В четверг, 24 марта, около 23:33, загорелась машина напротив дома № 148 на ул. Самарской в Ленинском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.