В Сызрани 32 человека потушили пожар повышенной сложности

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В четверг, 24 марта, примерно в 14:23, начался пожар на ул. Магистральной, 16а в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.