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Страхование Финансы

ВСК лидер по росту сборов в сегменте страхования имущества физлиц в 2021 году

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным опубликованной финансовой отчетности за 2021 год, общий объем страховой премии Страхового Дома ВСК достиг 88,6 млрд рублей (с учетом принятого перестрахования), рост относительно 2020 года составил 6,3%. Компания занимает шестое место на страховом рынке России.

Основываясь на статистике Банка России, по итогам года Страховой Дом ВСК стал лидером по росту сборов в сегменте страхования имущества физических лиц (ИФЛ) — объем подписанных премий компании достиг 9 млрд рублей — это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Динамика роста страховой премии ВСК по страхованию имущества физических лиц (ИФЛ) превышает рыночную на 38 п. п. Компания является лидером среди топ-10 страховщиков по этому показателю. Доля компании в этом виде страхования увеличилась почти на 3 п. п. и достигла 11%.

Также по итогам года Страховому Дому ВСК удалось увеличить объем страховых премий в сегменте каско на 15% до 23,1 млрд руб., при этом по юридическим лицам прирост премий составил 31,7%, что выше среднерыночных на 6,4 п. п., а объем премий превысил планку в 10 млрд рублей. ВСК занимает третье место по росту подписанных премий среди топ-10 страховщиков по каско юрлиц.

"Финансовые итоги ВСК соответствуют общей стратегии компании и стратегическим целям, среди которых прибыльный рост и предложение лучших продуктов и сервисов для осознанного выбора клиента. Динамика роста прибыли Страхового Дома ВСК в размере 52% относительно прошлого года на порядок превысила темп роста страховой премии компании, а сама прибыль составила 5,9 млрд руб. (по РСБУ). Это стало возможным благодаря реструктуризации страхового портфеля компании и увеличению объемов добровольных видов страхования, — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК. — Также мы видим, что по опубликованным данным Банка России восстановление в прошлом году экономической активности способствовало увеличению рынка на 17,5%, до 1 808,3 млрд руб., в первую очередь за счет банкострахования, страхования жизни, каско и ДМС. По итогам года также сохранилась тенденция к консолидации — страховой рынок покинули еще 11 страховщиков, а доля топ-10 компаний составила 73%".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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