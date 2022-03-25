ВСК лидер по росту сборов в сегменте страхования имущества физлиц в 2021 году

По данным опубликованной финансовой отчетности за 2021 год, общий объем страховой премии Страхового Дома ВСК достиг 88,6 млрд рублей (с учетом принятого перестрахования), рост относительно 2020 года составил 6,3%. Компания занимает шестое место на страховом рынке России.

Основываясь на статистике Банка России, по итогам года Страховой Дом ВСК стал лидером по росту сборов в сегменте страхования имущества физических лиц (ИФЛ) — объем подписанных премий компании достиг 9 млрд рублей — это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Динамика роста страховой премии ВСК по страхованию имущества физических лиц (ИФЛ) превышает рыночную на 38 п. п. Компания является лидером среди топ-10 страховщиков по этому показателю. Доля компании в этом виде страхования увеличилась почти на 3 п. п. и достигла 11%.

Также по итогам года Страховому Дому ВСК удалось увеличить объем страховых премий в сегменте каско на 15% до 23,1 млрд руб., при этом по юридическим лицам прирост премий составил 31,7%, что выше среднерыночных на 6,4 п. п., а объем премий превысил планку в 10 млрд рублей. ВСК занимает третье место по росту подписанных премий среди топ-10 страховщиков по каско юрлиц.

"Финансовые итоги ВСК соответствуют общей стратегии компании и стратегическим целям, среди которых прибыльный рост и предложение лучших продуктов и сервисов для осознанного выбора клиента. Динамика роста прибыли Страхового Дома ВСК в размере 52% относительно прошлого года на порядок превысила темп роста страховой премии компании, а сама прибыль составила 5,9 млрд руб. (по РСБУ). Это стало возможным благодаря реструктуризации страхового портфеля компании и увеличению объемов добровольных видов страхования, — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК. — Также мы видим, что по опубликованным данным Банка России восстановление в прошлом году экономической активности способствовало увеличению рынка на 17,5%, до 1 808,3 млрд руб., в первую очередь за счет банкострахования, страхования жизни, каско и ДМС. По итогам года также сохранилась тенденция к консолидации — страховой рынок покинули еще 11 страховщиков, а доля топ-10 компаний составила 73%".