В Тольятти разыскивают похитителя денег с банковской карты

В Тольятти уже 20 дней разыскивают подозреваемого в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

4 марта местная жительница потеряла банковскую карту, а через 20 минут ей пришло уведомление о списании 7 тыс. рублей.

Через несколько часов полицейские выяснили, что деньги сняли в продовольственном магазине в Центральном районе, и изъяли записи камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, рост 180-190 см, был одет черную кепку, черную болоньевую куртку без рукавов с капюшоном, черную кофту с белыми надписями на рукавах, синие джинсы и белые кроссовки.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-48-62, 93-48-52, 8(920)1114053 или 112.