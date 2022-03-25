В Тольятти разыскивают похитителя денег с банковской карты

В Тольятти уже 20 дней разыскивают подозреваемого в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
4 марта местная жительница потеряла банковскую карту, а через 20 минут ей пришло уведомление о списании 7 тыс. рублей.
Через несколько часов полицейские выяснили, что деньги сняли в продовольственном магазине в Центральном районе, и изъяли записи камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").
Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, рост 180-190 см, был одет черную кепку, черную болоньевую куртку без рукавов с капюшоном, черную кофту с белыми надписями на рукавах, синие джинсы и белые кроссовки.
Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-48-62, 93-48-52, 8(920)1114053 или 112.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост