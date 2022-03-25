Военная прокуратура Самарского гарнизона проводит консультации по вопросам призыва на военную службу

В преддверии очередного призыва граждан на военную службу (весенняя призывная кампания 2022 года) военная прокуратура Самарского гарнизона возобновляет работу консультативных пунктов и телефонов "горячей линии", которые работают на всей территории Самарской области в период всей весенней призывной компании.

Военнослужащие и члены их семей, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной службы, как путем личного обращения, так и по телефону, подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов военного управления.

Работники военной прокуратуры Самарского гарнизона готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав граждан.

За консультацией по вопросам прохождения военной службы военнослужащие, граждане, подлежащие призыву на военную службу, их родственники и другие граждане могут обратиться по следующим телефонам и адресам.