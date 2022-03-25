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Армия Общество

Военная прокуратура Самарского гарнизона проводит консультации по вопросам призыва на военную службу

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии очередного призыва граждан на военную службу (весенняя призывная кампания 2022 года) военная прокуратура Самарского гарнизона возобновляет работу консультативных пунктов и телефонов "горячей линии", которые работают на всей территории Самарской области в период всей весенней призывной компании.

Военнослужащие и члены их семей, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной службы, как путем личного обращения, так и по телефону, подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов военного управления.

Работники военной прокуратуры Самарского гарнизона готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав граждан.

За консультацией по вопросам прохождения военной службы военнослужащие, граждане, подлежащие призыву на военную службу, их родственники и другие граждане могут обратиться по следующим телефонам и адресам.

443086, военная прокуратура Самарского гарнизона, г. Самара, ул. Ерошевского, 94, тел. 8(846)263-42-47. Телефон доверия 8(846)263-42-47. 
Руководитель центра Александр Владимирович Шеховцов.

Структурные подразделения консультативно-правового центра:
443539, пгт. Рощинский, общ. № 1, тел. 8(846) 932-81-08.
Руководитель подразделения: Смирнов Александр Александрович.

446001, г. Сызрань, ул. Советская, 61, тел. 8(846)263-42-47.
Руководитель подразделения Денис Сергеевич Юрлов.

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