Агентство "Город-курорт" проведет серию бесплатных экскурсий по Самаре

30 марта в Самаре состоится серия бесплатных экскурсий, организованных агентством нестандартных экскурсий "Город-курорт" при информационной поддержке областного департамента туризма.

В мероприятии, которое начнется в 18:00, может участвовать любой желающий. Профессиональные экскурсоводы расскажут жителям о мифах, легендах и исторических фактах города, а с загадками заколдованной церкви познакомит сама основатель агентства Катерина.

"Департамент туризма всегда на связи с участниками туристического рынка области, и конкретные инициативы всегда находят поддержку в нашем лице. Так, марафон из 10 бесплатных экскурсий от наших партнеров агентства экскурсий "Город-курорт" - своеобразный старт экскурсионного сезона в Самаре и области", - рассказал руководитель департамента туризма Артур Абдрашитов.

2021 год стал для туристической отрасли успешным. В 2021 году туристский поток на территории Самарской области составил более 1,7 млн человек, что на 30,2% больше, чем в 2020 г. (более 1,3 млн человек) и на 37,6% 2019 г. (более 1,24 млн человек), соответственно.

Не менее важен показатель трат туристов, который в прошлом году составил 9,69 млрд руб. (+41,5% к 2020 г. (6,85 млрд руб.) и выше на 68,9% к 2019 г (5,73 млрд рублей).

В настоящее время туризм является одной из наиболее динамично развивающихся и перспективных отраслей экономики, которая играет важную роль в социально-экономическом развитии Самарской области и РФ в целом. Благодаря географическому положению и богатому природному и культурно-историческому потенциалу Самарская область имеет все предпосылки для развития как внутреннего, так и въездного туризма.

Условия участия:

- быть подписанным на телеграм-канал https://t.me/gorod_kurort_samara;

- быть подписанным на "ВКонтакте" и сделать репост объявления о проведении акции;

- направить менеджеру агентства "Город-курорт" скриншоты с выполненными действиями в личные сообщения группы "ВКонтакте".