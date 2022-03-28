Федеральный сервисный центр Группы компаний ВСК признан лучшим в России и СНГ в 2021 году

Федеральный сервисный центр (ФСЦ) Группы компаний ВСК победил в номинации "Лучшая клиентская служба" конкурса "Лучший общий центр обслуживания России и СНГ 2021".
Премия "Лучший ОЦО России и СНГ 2021" организована порталом CFO Russia и проводится уже 7-й год подряд. Торжественная Церемония награждения победителей состоялась в рамках Тридцатой конференции "Общие центры обслуживания — Саммит руководителей".
В финал конкурса вышло 14 компаний из разных уголков России: от Ростова-на-Дону до Красноярска. Среди конкурсантов были такие именитые компании, как Coca-Cola, "Магнит", "Лента", "Газпромнефть", "Северсталь" и другие. Членами жюри были действующие руководители ОЦО со стажем работы не менее 3 лет. ВСК одержала победу в номинации "Лучшая клиентская служба".
"Поздравляю команду с заслуженной победой. Быть компанией осознанного выбора для наших клиентов — стратегическая цель Группы ВСК. И достичь ее невозможно без сильного клиентского сервиса. Поэтому мы работаем над ним, каждый день. Мы гордимся, что наша клиентская служба стала лучшей в России и СНГ. Это результат большой и кропотливой работы профессиональной команды. Федеральный сервисный центр ВСК в Волгограде был открыт 3 года назад, а сегодня он в авангарде по стране и СНГ. Его важность для Группы компаний ВСК сложно переоценить. Ежемесячно наши коллеги обрабатываю более 150 тыс. обращений клиентов и партнеров, а уровень SLA составляет более 97%, " — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Федеральный сервисный центр ВСК в Волгограде является крупнейшим работодателем в регионе. Его команда насчитывает более 1300 специалистов и продолжает увеличиваться. Команда центра обеспечивает выполнение таких жизненно важных функций Компании как Сall-центр, подготовка договоров страхования, сопровождение партнеров, взаиморасчеты с клиентами и агентами компании, медицинский пульт, урегулирование убытков, а также широкий спектр информационных технологий.Федеральный сервисный центр сопровождает более 35 тыс. юридических лиц, среди которых крупнейшие российские и международные банки, автодилеры, лизинговые компании, ритейлеры, а также государственные корпорации федеральные и муниципальные органы управления. Среди клиентов ФСЦ: Ростех, Роскосмос, Почта России, Сбербанк, ВТБ, Группа М.Видео-Эльдорадо, Связной, Европлан, РОЛЬФ, Автомир, Hyundai Mobility, транспортная группа FESCO, Мираторг, Летуаль и другие компании.
Конкурс "Лучший ОЦО России и СНГ" проводится с 2015 года. В нем могут принять участие любые общие центры обслуживания, центры единого сервиса, единые центры обслуживания и аналогичные центры, в которых централизованы те или иные сервисные функции, в том числе колл-центры компаний. Его цели — популяризация достижений общих центров обслуживания, расположенных в РФ и странах СНГ, а также обмен опытом между центрами обслуживания и повышение эффективности их деятельности. Награда от CFO Russia означает наивысшее профессиональное признание качества и эффективности работы Общего центра обслуживания.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.