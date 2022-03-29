В Самаре госпитализирована девочка, на которую с крыши упала льдина

В Самаре на ул. Стара-Загора произошло ЧП: с крыши дома № 117 на восьмилетнюю девочку упала льдина, пишет samara.kp.ru.

"Она вышла из машины, которую ее родственники припарковали у магазина "Продукты". В этот момент ей на голову упал кусок льда", — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

Девочку отвезли в больницу имени Середавина. Ей диагностировали сотрясение головного мозга. Ребенка госпитализировали в отделение травматологии. Сейчас по факту происшествия проводят проверку правоохранители.