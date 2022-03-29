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Страхование Финансы

"Росгосстрах" в Самарской области укрепил лидерство в страховании жилья и имущества граждан

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Филиал "Росгосстраха" в Самарской области с долей 21% (прирост почти в полтора раза по сравнению с 2020 годом) упрочил свои позиции на рынке страхования имущественных рисков граждан, став по итогам 2021 года лидером в одном из самых народных и массовых видов страхования. Сборы компании в этом сегменте за прошлый год составили 115 млн рублей.

Страхование имущества физических лиц "Росгосстрах" считает своим историческим видом — 100 лет назад советский Госстрах начинался именно с огневого страхования крестьянских домов. И то, что в целом ряде регионов страны сохранилась и развивается культура страхования недвижимости, а россияне получают надежную финансовую защиту своего жилья, во многом заслуга именно "Росгосстраха" — в первую очередь, его страховых агентов.

"В среднем по России уровень проникновения в страховании строений в последние годы сильно не менялся и оставался в пределах 25-30%. По квартирам этот показатель ниже — 10-15%. Но в некоторых регионах интерес владельцев недвижимости к страхованию заметно выше среднего. Конечно, во многом этот показатель зависит от социально-экономической ситуации и уровня доходов его населения — страхование не входит в число самых насущных потребностей россиян. В то же время просветительская работа, повышение финансовой грамотности, проводниками которой являются и страховые агенты, тоже играет важную роль. Мы видим четкую корреляцию между сборами по страхованию имущества на душу населения и численностью нашей агентской сети", — говорит директор филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Самарской области Александр Фролов.

Эксперт отметил, что сегмент страхования имущества граждан в прошлом году в целом по России вырос на 14% — это серьезный показатель, повторить который в 2022 году рынку вряд ли удастся. Тем не менее он выразил уверенность в том, что россияне в нестабильной экономической ситуации станут еще ответственнее относиться к защите своей недвижимости — и, в первую очередь, частных домов, коттеджей и дач.

"Цены на строительные материалы продолжают расти, и люди должны понимать, что за счет собственных финансовых ресурсов построить что-то заново после пожара, восстановить разрушения после паводка или урагана будет очень сложно, кредиты при нынешних процентных ставках тоже доступны немногим, — говорит Александр Фролов. — При этом наши новые продукты страхования имущества позволяют "конструировать" полис под потребности и финансовые возможности конкретного человека, чтобы не переплачивать за риски, которые он считает для своего жилья неактуальными. К тому же в них входит не только страховая защита, но и ряд услуг, которые могут понадобиться владельцу недвижимости, независимо от наступления страхового случая — например, помощь электрика, сантехника, а в премиальных версиях — и телемедицинские консультации".

Судя по статистике старейшего страховщика России, обновленную линейку продуктов страхования частных домов и дач клиенты уже по достоинству оценили. В прошлом году "Росгосстрах" в среднем заключал каждую минуту 4 договора страхования строений, а выплачивал по ним каждый рабочий день 2021 года более 7,5 млн рублей. Это позволило компании занять в сегменте страхования строений 39% рынка и собрать 11,3 млрд рублей страховой премии. Показатели ближайшего конкурента меньше в 3,6 раза — разрыв составляет свыше 8,2 млрд рублей.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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