"Росгосстрах" в Самарской области укрепил лидерство в страховании жилья и имущества граждан

Филиал "Росгосстраха" в Самарской области с долей 21% (прирост почти в полтора раза по сравнению с 2020 годом) упрочил свои позиции на рынке страхования имущественных рисков граждан, став по итогам 2021 года лидером в одном из самых народных и массовых видов страхования. Сборы компании в этом сегменте за прошлый год составили 115 млн рублей.
Страхование имущества физических лиц "Росгосстрах" считает своим историческим видом — 100 лет назад советский Госстрах начинался именно с огневого страхования крестьянских домов. И то, что в целом ряде регионов страны сохранилась и развивается культура страхования недвижимости, а россияне получают надежную финансовую защиту своего жилья, во многом заслуга именно "Росгосстраха" — в первую очередь, его страховых агентов.
"В среднем по России уровень проникновения в страховании строений в последние годы сильно не менялся и оставался в пределах 25-30%. По квартирам этот показатель ниже — 10-15%. Но в некоторых регионах интерес владельцев недвижимости к страхованию заметно выше среднего. Конечно, во многом этот показатель зависит от социально-экономической ситуации и уровня доходов его населения — страхование не входит в число самых насущных потребностей россиян. В то же время просветительская работа, повышение финансовой грамотности, проводниками которой являются и страховые агенты, тоже играет важную роль. Мы видим четкую корреляцию между сборами по страхованию имущества на душу населения и численностью нашей агентской сети", — говорит директор филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Самарской области Александр Фролов.
Эксперт отметил, что сегмент страхования имущества граждан в прошлом году в целом по России вырос на 14% — это серьезный показатель, повторить который в 2022 году рынку вряд ли удастся. Тем не менее он выразил уверенность в том, что россияне в нестабильной экономической ситуации станут еще ответственнее относиться к защите своей недвижимости — и, в первую очередь, частных домов, коттеджей и дач.
"Цены на строительные материалы продолжают расти, и люди должны понимать, что за счет собственных финансовых ресурсов построить что-то заново после пожара, восстановить разрушения после паводка или урагана будет очень сложно, кредиты при нынешних процентных ставках тоже доступны немногим, — говорит Александр Фролов. — При этом наши новые продукты страхования имущества позволяют "конструировать" полис под потребности и финансовые возможности конкретного человека, чтобы не переплачивать за риски, которые он считает для своего жилья неактуальными. К тому же в них входит не только страховая защита, но и ряд услуг, которые могут понадобиться владельцу недвижимости, независимо от наступления страхового случая — например, помощь электрика, сантехника, а в премиальных версиях — и телемедицинские консультации".
Судя по статистике старейшего страховщика России, обновленную линейку продуктов страхования частных домов и дач клиенты уже по достоинству оценили. В прошлом году "Росгосстрах" в среднем заключал каждую минуту 4 договора страхования строений, а выплачивал по ним каждый рабочий день 2021 года более 7,5 млн рублей. Это позволило компании занять в сегменте страхования строений 39% рынка и собрать 11,3 млрд рублей страховой премии. Показатели ближайшего конкурента меньше в 3,6 раза — разрыв составляет свыше 8,2 млрд рублей.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.