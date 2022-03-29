Тольяттинца оштрафовали за комментарий в соцсети

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В Тольятти 45-летнего мужчину обязали выплатить штраф 40 тыс. руб. за негативный комментарий о спецоперации, проводимой за пределами РФ. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.