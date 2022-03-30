Ночью на ул. Алма-Атинской в Самаре горел КамАЗ

В среду, 30 марта, в 2:33 пожарные получили сообщение о возгорании машины в районе дома 216 по ул. Алма-Атинской, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел КамАЗ-манипулятор. В его тушении участвовали шесть человек, которые ликвидировали пожар в 2:54.

В региональном управлении МЧС России отметили, что пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.