В Самаре показали короткометражную волжскую комедию "Как обычно" режиссера Антона Долганова снята по сценарию Марии Якутиной.
Теперь фильм ждет фестивальная жизнь, а после он будет доступен к просмотру широкому кругу зрителей.
Напомним, что комедия рассказывает о встрече двух лучших друзей детства и юности, которых жизнь развела на несколько лет по разным городам.
Проект реализован собственными силами видеостудии Антона Долганова MODJO FILMS и при финансовой поддержке неравнодушных к кино жителей Самары. В команду вошли местные профессионалы из разных сфер: оператор Владислав Сидоров, звукорежиссер и саунддизайнер Алла Четаева, композитор Иван Уруев и многие другие.
По словам режиссера фильма, руководителя видеостудии MODJO FILMS Антона Долганова идея снять фильм родилась давно, но пазл сложился только при прочтении цепляющего сценария:
"Мы с Машей благодарим всех, кто принял участие в съемках фильма. Счастлив от осознания, что в Самаре есть столько людей, которые горят желанием создавать кино, как и я. Мы все работали на творческом энтузиазме, ведь проект некоммерческий. Фильм был снят на средства, собранные через краудфандинг и поэтому его создание — заслуга многих людей. Отдельно хочется отметить поддержку кинотеатра "Художественный, который", предоставивший площадку под показ и это очень многое значит для всей команды. После фестивалей мы сможем показать фильм всем желающим, выберем для этого наиболее удобный и доступный формат".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?