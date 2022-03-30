В Самаре показали короткометражную волжскую комедию "Как обычно" режиссера Антона Долганова снята по сценарию Марии Якутиной.

Теперь фильм ждет фестивальная жизнь, а после он будет доступен к просмотру широкому кругу зрителей.

Напомним, что комедия рассказывает о встрече двух лучших друзей детства и юности, которых жизнь развела на несколько лет по разным городам.

Проект реализован собственными силами видеостудии Антона Долганова MODJO FILMS и при финансовой поддержке неравнодушных к кино жителей Самары. В команду вошли местные профессионалы из разных сфер: оператор Владислав Сидоров, звукорежиссер и саунддизайнер Алла Четаева, композитор Иван Уруев и многие другие.

По словам режиссера фильма, руководителя видеостудии MODJO FILMS Антона Долганова идея снять фильм родилась давно, но пазл сложился только при прочтении цепляющего сценария:

"Мы с Машей благодарим всех, кто принял участие в съемках фильма. Счастлив от осознания, что в Самаре есть столько людей, которые горят желанием создавать кино, как и я. Мы все работали на творческом энтузиазме, ведь проект некоммерческий. Фильм был снят на средства, собранные через краудфандинг и поэтому его создание — заслуга многих людей. Отдельно хочется отметить поддержку кинотеатра "Художественный, который", предоставивший площадку под показ и это очень многое значит для всей команды. После фестивалей мы сможем показать фильм всем желающим, выберем для этого наиболее удобный и доступный формат".