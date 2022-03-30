Самарские силовики успешно отразили нападение условных террористов на отдел полиции и ж/д станцию

24 марта оперативный штаб в Самарской области провел командно-штабное учение на территории Челно-Вершинского и Шенталинского районов. В нем участвовали УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, региональное СУ СК РФ, областные управления Росгвардии, ЦССИ ФСО России и администраций районов. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
Во время учения отработали алгоритмы реагирования на террористические угрозы: вооруженное нападение на объекты правоохранительных органов и железнодорожную станцию "Шентала".
В рамках введенного условно режима контртеррористической операции участники в штабном формате отработали мероприятия по освобождению заложников и обезвреживанию совершивших вооруженное нападение на здание органов внутренних дел.
"Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность управленческой деятельности при реагировании на угрозы террористического характера и планировании мероприятий по их пресечению", — отметили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
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Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.