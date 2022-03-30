В Сызрани 33 человека ликвидировали пожар повышенной сложности

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 29 марта, примерно в 15:21 начался пожар на ул. Львовской, 27 в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.